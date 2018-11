Beetje artiest komt twee uur te laat op zijn eigen opening

Wat opening café van Lil’ Kleine

Waar ’t Lammetje, Lange Leidsedwarsstraat

Wie Lil’ Kleine, Leon en Darwin Poppes, Fred van Leer, Maurice Herms, Fabienne Bouland

Wanneer donderdag 8 november, 21.00 uur tot lang na Schuim



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans verwerkte feestcafés van Lil’ Kleine en de Toppers in één werkweek

Is er nog iets van een officieel ­moment?



"Lil' gaat iets zeggen. Om elf uur. Als hij op tijd is."



Niet dat hij nog een optreden heeft ergens, maar een beetje artiest komt gewoon twee uur te laat op zijn eigen opening, zo is het ook.



De twee andere eigenaren, de gebroeders Poppes, krijgen cadeautjes. Ik zie een bijzettafeltje in de vorm van een wollen lammetje, maar ik kan me vergissen.



Ook loopt een man rond in een lange wollen jas met masker. Dat gaat hij niet lang volhouden.



Uiteindelijk is Lil' Kleine er nog ruim voor elf uur, een minuut of ­zeven.



Ik ga aan de bar in mijn blocnoteje schrijven. Man naast me: "Normaal sta ik altijd aan de bar te schrijven. Dan willen vrouwen mijn telefoonnummer."



Het is hier inderdaad een en al feestcafé.



