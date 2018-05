Beatrix opent tentoonstelling over verhalen uit het paleis

Het Paleis op de Dam - tot 1808 het stadhuis van Amsterdam - bestaat dit jaar 370 jaar. Ter gelegenheid daarvan is van 16 juni tot en met 16 september een tentoonstelling over de geschiedenis van het door Jacob van Campen ontworpen gebouw te zien.



In vijf verhalen wordt verteld wie de bronzen klokken voor de toren goot, het dak ontwierp, de kroonluchters in de Burgerzaal maakte en wie het carillon bespeelde of opgesloten zat in de cellen van het oude stadhuis.



De tentoonstelling is te bezichtigen van 16 juni t/m 16 september.