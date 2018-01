Baut naar nieuwe locatie in Spaarndammerstraat

In 2012 begon chef Michiel van der Eerde met tijdelijk restaurant Baut in het oude Paroolgebouw in de Wibautstraat. Het concept is bedacht om leegstaande panden 'die op het punt staan hun ziel te verliezen' opnieuw betekenis te geven.



Na de Wibautstraat volgde een garage, een kantoorpand, de voormalige V&D aan het Rokin en een oud gasdistributiestation in Oostpoort.



Magdalenakapel

Op 27 januari betrekt Baut de zesde locatie in het rijtje, de Magdalenakapel in de Spaarndammerstraat uit 1968. De kapel deed destijds dienst als ontmoetingsplek voor katholieken uit de Spaarndammerbuurt, nadat de Magdalenakerk een jaar eerder werd gesloopt.



Tegen Misset Horeca zegt geestelijk vader Van der Eerde dat de kapel zich uitstekend leent voor meerdere functies. "Het is geen plek geworden waar alleen gegeten en gedronken wordt. Er gebeurt altijd en overal wat."



Héél erg lekker

Culinair resencent Hiske Versprille at deze zomer in Baut Paradijs en beloonde de zaak met een 8-. 'De meeste gerechten bij Baut Paradijs zijn fris, weldoordacht en héél erg lekker; jammer dat de boel aan het einde ineens verslapt.'



Van der Eerde opende eerder ook restaurant C en Zuid.



Lees ook: Spaarndammerbuurt: van volkswijk tot 'Wassenaar in West'