Bastille geeft concert in Ziggo Dome

Dat meldt concertorganisator Mojo.



Het concert maakt deel uit van Bastilles Europese Still Avoiding Tomorrow-tournee. De band brengt dan zowel bekend werk als nieuwe muziek ten gehore in aanloop naar de release van hun nieuwe album. De derde plaat van Bastille wordt aan het einde van de lente verwacht.



Dit jaar trad Bastille ook al op in Nederland. Zo was de band headliner op Paaspop en stond de groep in april in een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht.



De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag.