Basisschoolstaking? Dit kun je met de kinderen gaan doen

De natuurspeeltuin in

Met een weersvoorspelling van 10 graden en geen neerslag is woensdag een prima lentedag om weer eens buiten te spelen, liefst niet in een betegelde speeltuin maar in de natuur. Dat kan bijvoorbeeld bij Jeugdland in het Flevopark, met onder andere huttenbouw. Voor vlotvaren en broodjes bakken in het vuur moet je bij het Woeste Westen in Westerpark of in de Natureluur in Sloterpark zijn.



Tropenmuseum

Ook het Tropenmuseum biedt kinderen gratis toegang. Kinderen kunnen er tussen 12.00 en 16.00 uur knutselen. Ook is nog steeds de familietentoonstelling ZieZo Marokko te zien. Wel even reserveren van te voren.



Kermis Westerpark

Volwassenen houden misschien niet allemaal van keiharde muziek en knipperende lampjes, maar de meeste kinderen wel. In het Westerpark is tot en met 18 maart kermis, met botsauto's, schiettenten, spookhuis, Magic Mouse en de duizelingwekkende octopus. Mazzel: op woensdag 14 maart is het net eurodag.