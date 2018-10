Barbaarse mening: risotto wil hip worden, maar blíjft pap

Dat 'met venkel' kwam eruit met een toon waarmee ik weer andere mannen heb horen vertellen dat ze inderdaad zeer zwaar zijn geschapen. Een intieme bekentenis, maar wel een hele fijne. En dat allemaal over een voorgerecht op rijstbasis.



Zelf vind ik risotto vooral een papje. Niet per se niet lekker, maar boven alles toch vooral een papje. Venkel of niet.



Maar goed, er zijn dus in Italië twee broers die een Michelinster hebben gekregen voor hun rijstpapje en die komen deze avond naar Amsterdam om te koken.

Ik behoor weer eens tot de gelukkigen.



Bij binnenkomst krijg ik een Peroni, Italiaans bier en ingrediënt in de risotto en cocktails vanavond.



De broers zijn druk in de keuken. Jaap Suhre, namens Peroni: "We hebben contact proberen te maken, maar ze gaan er helemaal in op."



Ik vraag wat nou toch de lol is van risotto. Collega Remco van der Meer: "Ik snap wat je zegt, maar heb je het zelf wel eens gemaakt? Dan weet je wat het is."



Hij legt uit. Heel klein laagje bouillon, roeren, vooral niet weglopen, en blijven roeren. "Het is topsport. Vandaar ook die draaiende beweging in ons artwork."