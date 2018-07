Barack Obama komt naar Nederland

Het seminar vindt plaats op 28 september en wordt georganiseerd door DenkProducties en Afas Software. De 44e president van de Verenigde Staten deelt er zijn beste inzichten over leiderschap in een snel veranderende wereld. Dat doet hij in een gesprek, gebaseerd op vragen van deelnemers die van tevoren zijn ingezonden.



Aan het seminar nemen, behalve Barack Obama, ook experts in innovatief leiderschap deel. Namen van deze andere sprekers zijn nog niet bekendgemaakt. Zij zullen hun kennis over snelle verandering, creatief denken en inspirerend leiderschap delen, aldus de organisatie.



De exacte locatie van het seminar is nog niet bekend, maar waarschijnlijk vindt het in Amsterdam plaats.