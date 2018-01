Bar Joost en Bruut bier openen microbrouwerij

Zoals de achtergrond van de eigenaren al doet vermoeden, wordt de Brewpub een combinatie van een brouwerij en een café. "We gaan er kleine batches speciaalbier brouwen, er komt een terras, we hebben snacks en een podium voor bandjes, schrijvers en dichters," vertelt Sander van Engelen van Bruut bier.



Wat bier betreft moeten we rekenen op experimentele smaken. Van Engelen: "We lappen de regels van het brouwen aan ons laars: we gebruiken nieuwe hopsoorten, nieuwe manieren van brouwen en nieuwe smaken."



Lust je geen bier? Ook dan kom je hier aan je trekken. "We hebben ook een kleine selectie aan sterke drank en wijnen."



Huisje Insulinde

De komst van de Brewpub is onderdeel van de grote vernieuwingen die plaatsvinden in het Cruquiusgebied. Naast de brewpub openen de eigenaren van Wilde Zwijnen uit Oost een nieuw restaurant.



De Brewpub vestigt zich in het voormalige Huisje Insulinde, dat een eeuw geleden nog het hoofdkantoor was van de NV Oliefabrieken. Van Engelen: "Een mooie plek omdat het heel industrieel is met veel glas, staal en beton, maar vroeger ook een woning is geweest waardoor het ook een huiselijke sfeer heeft."



Hoewel er eerder werd aangekondigd dat de zaak in mei zou openen, moeten bierliefhebbers nog even geduld hebben. "Heel suf, maar ze waren vergeten het dak te leveren, dus nu loopt het wat uit en hopen we iedereen in juli te verwelkomen."



