Band Johan na ruim 8 jaar terug in Paradiso

De formatie van zanger/gitarist Jacob de Greeuw maakte tussen 1996 en 2009 vier studioalbums, waaronder Johan en Pergola, en maakte daarna bekend te stoppen.



"Het moest er van komen, een terugkeer van Johan", zegt de band op de website van Excelsior Recordings. "Er waren te veel stukken, strofen, beelden en geluiden die schreeuwen om in songs te worden vervat."



De Greeuw en zijn vaste muzikale partners Diets Dijkstra, Jeroen Kleijn en Robin Berlijn werkten afgelopen jaar aan een nieuw album, dat uitkomt op 13 april.



Daarna volgen enkele optredens, onder meer in Paradiso, op Motel Mozaique en Dauwpop.



Pinkpop

Enkele highlights van de band: in 1997 tourden ze door de VS en speelden op Pinkpop. In 2001 trad de band daar weer op en in 2002 ontving Johan een Edison in de categorie Beste Groep Nationaal.



Doordat zanger Jacob de Greeuw met depressies kampte, kwamen nieuwe nummers en opnames soms niet van de grond. Bijna 5 jaar na het tweede album kwam de band, inmiddels in een andere samenstelling, met een derde plaat: THX JHN.



Drie jaar later volgde het album 4. Het laatste optreden van de band was in december 2009 in Paradiso



Johan, Paradiso, 30 mei, €28,37.