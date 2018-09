Balletgrootheid Sergei Polunin komt naar Carré

Polunin zal Sacré dansen, een choreografie van de Japanse Yuka Oishi op Stravinsky's Le sacre du printemps.



Het is dezelfde dans die hij opvoerde op de afgelopen editie van Lowlands, een legendarische show waarvoor meer dan duizend festivalgangers midden in de nacht in de rij stonden. Polunin werd op het nippertje aan het programma toegevoegd dankzij de inzet van tv-maker Brecht van Hulten - die nu ook het optreden in Carré in gang wist te zetten.



Take me to Church

De 28-jarige Polunin danste op 19-jarige leeftijd al bij het Britse Royal Ballet en is bekend geworden door een documentaire (Dancer) over zijn leven en zijn rol in de videoclip van het nummer Take me to Church van de Ierse muzikant Hozier - die ook nog eens geregisseerd werd door de wereldberoemde fotograaf David LaChapelle.



Kaarten voor Sacré zijn nu te koop.