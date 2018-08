Axwell /\ Ingrosso en David Guette naar de Arena

Lil' Kleine wil record selfie maken

Lil' Kleine hoopt vrijdag een nieuw wereldrecord te vestigen. De rapper treedt op tijdens jongerenfestival We Are The Future en wil samen met het publiek een poging wagen om het grootste aantal selfies op hetzelfde moment te maken.



Met de 6.000 jongeren in AFAS Live moet de grootste selfie ooit worden gemaakt. Het huidige record staat op 4.991 mensen die op hetzelfde moment een foto van zichzelf maken. Dit gebeurde tijdens een evenement in de Amerikaanse stad St. Louis.



Het is de bedoeling dat Lil' Kleine een selfie maakt waarop alle selfiemakers in de zaal te zien zijn. Daarmee is het de grootste selfie ter wereld.



Tijdens het We Are The Future festival mogen alleen jongeren tussen de 12 en 17 jaar naar binnen. Naast Lil' Kleine treden ook onder meer Lucas & Steve, Jonna Fraser en Bizzey op en krijgen bezoekers de kans om in de meet & greet area op de foto te gaan met hun idolen.