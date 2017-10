Award Night met de allure van een powerpointpresentatie

Het hele weekend wordt in Eye de animatiefilm gevierd met zaterdagavond de Klik Award Night, een soort mini-Oscars voor animatiefilms, altijd leuk.



Ze worden uitgereikt op de bovenste verdieping, in de Room At the Top, invitation only. Het is al bijna zeven uur, maar ik ben de enige in de lift. Er gaat bij mij dan nog geen alarmbel rinkelen, zo werkt dat in mijn hoofd niet, maar even later wel, als ik in een bijna verlaten kantoorhalletje sta en iemand vraagt of ik van de jury ben.



Ik kom in een zaaltje met een projectiescherm en stoelen in rijtjes. Er zitten mensen, die eruit zien alsof ze net van college komen. In het zaaltje hangt de allure van een powerpointpresentatie, maar dan met een raam met uitzicht op het Eyerestaurant beneden. Daar moet dat 'at the top' vandaan komen.



Ik kijk om me heen. De waardering voor spijs en drank zie ik somber in.