Avondje voor je duurste blouse

Tafel veertien. Ik ga er niet van uit dat daar beleid achter zit.



We nemen plaats. In de ijsemmer op tafel zitten vier flesjes bier, alcoholvrij. Dat was andere jaren wel anders.



O, wacht, naast de emmer staat een fles Absolut wodka. Snel in die emmer ermee.



We beginnen. Eerst klappen we voor de nummers 50 tot en met 6. Marieke Elsinga, host van de avond en uitblinker in de komende editie van JFK, vertelt dat ze haar taxichauffeur nog vroeg wie de greatest man van 2018 is. Hij moet niet alleen goed gekleed gaan, maar ook echt iets hebben bereikt afgelopen jaar.



Abdel vond het ook een moeilijke vraag.



De winnaar wordt bekend gemaakt door prins Bernhard, beschermheer van Lymph&Co, het goede doel van de avond, want daar ontkom je niet aan. We tellen af vanaf vijf. Freek Vonk, Arjen Lubach, Max Verstappen, Rico Verhoeven.



Dan! De nummer één!



Elsinga: "Jarenlang gedoodverfd winnaar. Waarom was hij het nooit eerder? Hij schuwt het conflict niet en maakte afgelopen jaar een grote overstap."



Genoeg hints, het is Wilfred Genee.