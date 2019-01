Authentiek buiten de lijntjes

Ik zie weer iets nieuws. Geen barkruk, maar een barbankje. Zacht gestoffeerd en met metalen poten op perfecte barhanghoogte. Er is plek voor twee personen, misschien drie, maar dan is het al wat later op de avond.



Geinig verzonnen.



Ze staan in De Kop van Oost, ­onlangs geopend. Hier is de ­presentatie van het koffietafel-boek Frame/Work. Initiator is ­fiets­fabrikant Union.



Ter illustratie staat een gloednieuwe fiets meteen na de ingang. Ja, of die hoort bij het vaste interieur. In De Kop van Oost hebben ze hun best gedaan. Een zaal verderop liggen acht banen indoor-jeu de boules.



"Leuk tijdschrift, hè," zegt de ­fotograaf van het boek tegen ­iemand. Een goed gekozen understatement: Frame/Work heeft de dikte van een slagwapen.



Er liggen er vijf opengeslagen in houdertjes op een ronde tafel. Uit het midden van die tafel steekt een boom. Ik had graag geweten welke boom, maar het ontbreekt mij aan elke bomenbasiskennis. Een gemis vind ik dat. Ik heb het ook met ­vogels. Maar meer nog met bomen.



Ik had graag rondgelopen: kijk, die boom heet zo en die zo. Vroeger niet genoeg opgelet, achterin de klas.



Maar goed, het koffietafelboek. Het ziet er prachtig uit en kan zo onder de arm mee naar huis, ­houdertje erbij, voor op een bijzettafeltje, ergens nonchalant in de woonkamer.



In het boek staan foto's en interviews met 'echte stedelingen'. Die geven tips over places to be in hun stad.