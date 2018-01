Attractie This is Holland vanaf 1 februari open

De attractie is gemaakt in samenwerking met de makers van de film De Nieuwe Wildernis. Met een speciale camera vlogen zij voor This is Holland over Nederland met een helikopter om de mooiste plekken in ons land vast te leggen.



Te zien zijn onder meer schaatsers, tulpenvelden, de Amsterdamse grachten en andere oer-Hollandse taferelen.



Mist

"This is Holland is een ode aan ons mooie land vanuit een uniek perspectief," zegt Kuipers. Met de zogenoemde 'flight experience' lijkt het volgens de initiatiefnemers alsof je echt vliegt. Dat kan met behulp van vliegsimulator I-ride, waarbij veertig personen de vliegervaring tegelijkertijd kunnen beleven.



Tijdens de film zijn er ook speciale effecten zoals wind, geur en mist.



Minimaal 1,02 meter

De voorstelling is in het Nederlands en het Engels, en is volgens de initiatiefnemers niet perse op toeristen gericht, maar juist ook op Amsterdammers en dagjesmensen. De voorstelling is voor alle leeftijden, maar kinderen moeten minimaal 1,02 meter lang zijn.



Tickets kosten €16,50 voor volwassenen en €9,50 voor kinderen. This is Holland zit in Amsterdam-Noord, naast Filmmuseum Eye.