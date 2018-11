Arles, Café Caron en Nacarat beloond met Bib Gourmand

Nacarat (6)

Hiske Versprille: 'Ron Blaauws nieuwste spruit Nacarat is prachtig. Was het eten maar net zo weldoordacht: dat mist verfijning en focus. (...) Het eten is niet slecht, maar het mist dat uitbundig spetterende dat we zo waarderen in Midden-Oosters eten èn bij Blaauws andere zaken.'



Arles (7,5)

Versprille: 'De combinatie van het zachte, gladde ei met de prei, mosterd en knapperig brood is prima - al vind ik in boter gestoofde prei, van ­­de barbecue of uit de oven lekkerder dan prei uit een ­vacuümzak. (...) Al met al vinden we Arles een fijne tent. Maar de ­Provençalen mogen nog iets beter nadenken over de koers van de keuken: dat iets kan, wil niet zeggen dat het ook moet.'



Caron (8-)

Versprille: 'Het onweerstaanbaar bruisende Café Caron van beroepsfransman Alain en zonen serveert overwegend goede, rustieke kost. (...) Het gerecht van zwartpootkippendij is geruststellend beige zoals rustieke Franse gerechten dat zo goed kunnen zijn: drie ontbeende dijtjes liggen met een goede berg witlof en prakaardappeltjes in een luxueuze plas iets rokerige roomsaus. ­Lekker!'