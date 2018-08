Arie Boomsma opent derde Vondelgym op Zuidas

Dat maakte de presentator en sportschooleigenaar onder meer via Twitter bekend. De vestiging in de Eduard van Beinumstraat, die in november opent, wordt de derde in drie jaar tijd.



Boomsma startte Vondelgym nummer één in 2015 op de Overtoom. In 2016 volgde nummer twee in de Wibautstraat in Oost.



'Toen we iets meer dan drie jaar geleden de eerste gym openden had ik nooit durven dromen dat zoveel mensen zouden waarderen wat we doen,' schrijft Boomsma op Instagram. Hij kijkt zelfs al naar een volgende stap: 'Natuurlijk dromen mijn partners en ik nu wel eens verder. Voorzichtig. Maar we hebben geen haast.'



De ruimte is nu nog leeg, maar inschrijven bij Vondelgym-Zuid kan al wel online.