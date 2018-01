Aquarellen van albumplaatjes Artis in Zaans Museum

De tentoonstelling wordt gehouden vanwege het 180-jarige bestaan van de dierentuin. De verschillende aquarellen zijn schetsen en laten zo het werkproces zien van de tekenaars. Het is voor de eerste keer dat alle aquarellen samen worden getoond.



Om biscuit en beschuit te promoten heeft Verkade tussen 1903 en 1995 35 plaatjesalbums uitgebracht, waarvan drie albums in het teken stonden van de dieren in Artis. Bij de plaatjes gaf Anton Frederik Portielje, voor 46 jaar dé spreekbuis van de dierentuin, antwoord op dierenvragen.



Dierenverblijven

Elk dierenplaatje is gebaseerd op een aquarel van Cornelis Rol, Jan Voerman jr. en Henricus Rol. Om de beesten zo goed mogelijk te tekenen verbleven de kunstenaars soms ook in de dierenverblijven.



Artis-aquarellen van Verkade

Elk kwartaal zijn er aquarellen van een ander album te bewonderen:

25 januari - 16 april: Dierenleven in Artis

20 april - 20 augustus: Vogels in Artis

24 augustus - 31 december: Apen en Hoefdieren in Artis