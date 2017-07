Appelsap lanceert kledinglijn en opent pop-up store

Livestreams bij Welcome To The Future

Thuisblijvers die achter het net visten voor kaarten van Welcome To The Future in Het Twiske in Oostzaan kunnen via een livestream toch de sfeer proeven op het house- en techno-evenement.



De optredens van Dave Clarke, Luigi Madonna en Mark Antonio, ROD en Pig & Dan op het festival zijn op 22 juli te volgen via de website en het Facebookkanaal van Welcome To The Future.



EKO-certificaat

Het festival vindt inmiddels voor de elfde keer plaats en is volledig uitverkocht. Op het festival zijn dertig cateraars actief die werken met biologische ingrediënten. Stichting EKO heeft festivalorganisator ID&T daarvoor een tijdelijk EKO-certificaat Horeca verstrekt. Welcome To The Future is het eerste festival met een EKO-certificaat.



Headliners op het festival zijn onder anderen Loco Dice, Chris Liebing, Seth Troxler, Dave Clarke en Damian Lazarus.