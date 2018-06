App 'Too Good To Go' strijdt tegen voedselverspilling

In Amsterdam is het nog niet zo ver. Too Good To Go ging hier eind januari van start met 25 ondernemers. Inmiddels zijn dat er ruim honderd en is de app ook uitgerold in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.



Vers?

Bestaat het risico op verlepte sla en vis met een luchtje? Nee, benadrukt Graat. "Winkeliers verkopen alleen producten die ze nog mogen verkopen, dus producten die nog goed zijn. Bovendien laten consumenten een beoordeling achter. Als die minder dan vier sterren wordt, gaan we onderzoeken waarom."



Ondernemers kunnen door deelname aan Too Good To Go niet veel geld verdienen. "Het gaat slechts om een paar magic boxes per dag. Ze doen echt mee omdat ze het zonde vinden om goed eten weg te gooien."



Volgens Graat is de app ook een mooie manier om winkels te ontdekken waar je normaal niet heen zou gaan. "Je kunt nu iets proeven met heel veel korting en misschien kom je daarna wel een keer terug."



Succes

Omdat het aantal magic boxes dat winkeliers aanbieden beperkt is, is groei alleen mogelijk als steeds meer zaken meedoen.



Graat: "In Utrecht is het aanbod vrijwel dagelijks op, we hopen dat daar meer ondernemers zich aansluiten. Als je de app aanzet in Kopenhagen of Parijs weet je niet wat je ziet: alleen maar groene puntjes op de kaart van winkeliers die bijdragen."