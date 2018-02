Apenkooien, sterrenkijken en vloggen: het is Krokusvakantie

Potje verbouwen

In de komische voorstelling A Je To gaan Buurman & Buurman (bekend van de VPRO) op mollenjacht. Als blijkt dat de mollen ónder het huis zitten, moet er verbouwd worden. Dat gaat uiteraard op zeer onhandige en omslachtige wijze. Voorstelling met acteurs.

Woensdag 28 februari (13.30 en 16.00) vanaf €10

De Meervaart



Over een kleine mol... (2+)

Poep is altijd goed. Daarom is het boek over de mol met een drol op zijn hoofd ook zo geslaagd. In het Bijlmerparktheater wordt het verhaal verteld door acteurs in kostuums en wordt eindelijk duidelijk wie er op het hoofd van de mol heeft gepoept.

Donderdag 1 maart (15.00) €7

Bijlmer Parktheater



Egyptisch spektakel (6+)

Dummie de mummie staat met windsels en al in het theater tijdens de krokusvakantie. Van de magische scarabee tot achtervolgingen door het publiek heen: de voorstelling van Dummie brengt het plezier van de boeken naar de planken, en zorgt voor een vrolijke donderdagmiddagvoorstelling. Echt eng wordt het niet, dus zelfs de kleintjes kunnen 's avonds zonder problemen hun sarcofaagje in.

Donderdag 1 maart (12.00) vanaf €17,50

DeLaMar Theater