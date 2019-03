Anna Drijver: 'Ik voelde me al vroeg verbonden met de stad'

Eerste keer in Amsterdam

"Dat moet met mijn oma en mijn moeder zijn geweest. Mijn oma heeft lang in Amsterdam gewoond, op het Rokin. Ik voelde me al vroeg verbonden met de stad. Ik heb een keer meegedaan aan het programma Verborgen verleden, toen bleken mijn voorouders óók uit Amsterdam te komen. Voor mij voelt de stad als een natuurlijk thuis. Ik vind het leuk dat ik bewust de keuze heb gemaakt om naar Amsterdam te verhuizen."



Café

"Festina Lente is mijn favoriete café. Ik kom er niet meer dagelijks, maar ik kwam er altijd toen ik net met Benja (Bruijning, red.) ging. Hij werkte daar en ik hing als een barfly aan de bar. Het heeft een typische sfeer, ik hoop dat het nooit verandert."



Theater

"Toch Bellevue. Daar spelen gerenommeerde gezelschappen, maar ook experimentele en beginnende makers. Circus Treurdier is daar zo'n beetje begonnen - dat zijn mensen uit mijn jaar van de toneelschool, dus ik kwam er vaak. Zelf heb ik daar in een lunchvoorstelling gespeeld die Benja had geschreven, Niet zo bedoeld. Onze beste vrienden speelden mee, het was de leukste tijd ooit."



Concertzaal

"Ik ben niet zo'n concertganger, ik ga alleen naar dingen die ik goed ken. En naar Beyoncé, als ik de kans krijg. De mooiste concerten die ik in Amsterdam zag, waren in Paradiso. Typhoon bijvoorbeeld, dat was magisch."



Restaurant

"Beulings, dat is mijn lievelings. Het is klein en intiem, Lisja is de sommelier en haar man Bas is een geweldige kok. Ik eet geen vlees en hij maakte een keer biefstukzwam voor me; heerlijk. Daar wil ik dan tot diep in de nacht blijven zitten, tot het personeel met een wijntje aan de bar zit."