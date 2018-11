Anarchist die gemeenteraad naar Sensation stuurde kapt ermee

De anarchist Jamin - zijn motto is 'Baas in eigen brein' - was niet eenvoudig aan te sturen en dat is mild uitgedrukt. Zijn laatste baas vroeg hem eens voortaan maandelijks te rapporteren. Jasper ten Dam: "Dat viel niet erg goed. Hij zei: 'Als je maar niet denkt dat preventie het zuigmondje van behandeling wordt.' Dat was tijdens ons eerste gesprek."



En uitgerekend voor de man die gevoelloos is voor autoriteit stapt wethouder Sharon Dijksma het podium op. Dijksma: "De vraag is wel een beetje of je hier op zit te wachten."



Het heeft ZKH namelijk behaagt Jamin te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje staat hem nog ook.



Tijdens de borrel vertelt Floor van Bakkum over de man waarmee ze zestien jaar samenwerkte, te beginnen in een zolderkamer die blauw stond van de rook, met keiharde acid door de boxen en aan de muur slogans als 'Recht op eigen roes', 'Baas in eigen onderbroek' (dat had met fouilleren te maken) en 'Liever paddothee dan IRT'.