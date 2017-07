Amsterdamse galerie toont werk van lhbt-activisten

Pride and Loss

In samenwerking met het lhbt-platform inkanyiso.org van de Zuid-Afrikaanse fotografe Zanele Muholi - wiens foto's momenteel in het Stedelijk Museum te bezichtigen zijn - toont No Man's Art Gallary vanaf donderdag 3 augustus het werk van verschillende jonge kunstenaars uit Zuid-Afrika.



De geëxposeerde fotografen worden omschreven als 'jonge visuele activisten' wiens werk samenhangt met thema's uit de lhbt-gemeenschap in Zuid-Afrika. Juist tijdens Pride Amsterdam is de Amsterdamse galerie een samenwerking met Muholi's platform aangegaan.



De tentoonstelling is bedoeld om de relaties en samenwerking tussen leden van de lhbt-gemeenschap in Zuid-Afrika, Amsterdam en daarbuiten uit te breiden en te onderhouden, laat de galerie weten.



De geëxposeerde fotografen zijn gezamenlijk geselecteerd door Muholi en curator Lerato Dumse. Het werk van Boitumelo Nkopane, Collen Mfazwe, Lebogang Mashifane, Thembela Dick and Velisa Jara is tot en met 27 augustus te bewonderen.



No Man's Art Gallary

Weteringschans 69

3 augutus t/m 27 augustus, open vrijdag t/m zondag