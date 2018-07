Amsterdamse fotograaf toont droogte in Kaapstad

Hoe kan het dat een wereldstad als Kaapstad zonder water kom te staan? Zindzi Zwietering, fotograaf Emmers met drinkwater © Zindzi Zwietering

Fotograaf Zindzi Zwietering besloot dit jaar af te reizen naar Zuid-Afrika. "De gekte van de situatie trok mij als kunstenaar. Hoe kan het dat een wereldstad als Kaapstad zonder water komt te staan? Ik verwachtte een stad in crisis aan te treffen."



Schrijnende situatie

De voorspelde rampdag Day Zero werd tijdens haar bezoek uitgesteld naar volgend jaar. De grootste dreiging was afgewend door de drastische maatregelen die werden genomen om water te besparen.



Zwietering bezocht dammen, bronnen, putten en leegstaande zwembaden. "Een vervreemdend gezicht, de situatie voelde schrijnend. Maar de droogte was niet eens zo zichtbaar zoals ik me dat had voorgesteld: de straten zagen bijvoorbeeld nog groen."



Reden voor de Amsterdamse om de relatie die stadsbewoners met de natuur hebben onder de loep te nemen. Het resultaat daarvan is de expositie Bron, te zien in het weekend van 20 juli in WG Kunst.



"Ik heb geprobeerd het contrast tussen het knullige menselijke en het grootste natuurlijke te laten zien. Dus de overweldigende Zuid-Afrikaanse natuur maar ook de alledaagse realiteit, zoals de emmers met opgevangen water die mensen in hun huizen bewaren."



Bron, Zindzi Zwietering

Vrijdag 20 (17.00-19.00) t/m zondag 22 juli (13.00-17.00 uur)

WG Kunst