Amsterdamse filmpremière over jazzicoon Chet Baker tijdens Paff

De première vindt plaats in de Amsterdamse bioscoop Studio/K tijdens het Parool Film Fest (Paff). De film gaat over de laatste dagen van Chet Baker. In de nacht van 13 mei 1988 sterft de jazzmuzikant onder mysterieuze omstandigheden op straat voor het Amsterdamse Hotel Prins Hendrik.



In My Foolish Heart probeert detective Lucas zijn laatste dagen te reconstrueren en ontmoet hij Chets laatste geliefde Sarah, vriend Simon en de verdachte bewonderaar Dokter Feelgood.



Duistere ziel

De detective raakt onder de indruk van de muziek en het levensverhaal van Baker die aan lager wal is geraakt. Terwijl Lucas steeds dieper afdaalt in Bakers duistere ziel wordt ook hij geconfronteerd met zijn eigen schaduwzijde.



De hoofdrollen worden vertolkt door Gijs Naber (Lucas) en de Ierse muzikant en acteur Steve Wall (Chet Baker).



Kaartverkoop

De derde editie van Paff vindt plaats van 10 tot en met 14 oktober. Het festival is verdeeld over meerdere locaties: Het Ketelhuis (West), Cinecenter (Centrum), Studio/K (Oost) en FC Hyena (Noord) zijn de deelnemende theaters.



De kaartverkoop voor de derde editie van Paff start eind september. Dan is ook het complete programma bekend.