Amsterdamse boyband Breunion Boys wil brexit tegenhouden

Met hun eerste single Britain Come Back smeekt de boyband de Britten om terug te komen. Want het is nog niet te laat, de liefde is nog niet over.



De band komt uit de koker van Julia Veldman, visual storyteller. Toen Groot-Brittannië nipt voor de brexit koos had ze het gevoel dat haar Europese hart brak. Sterker nog: ze voelde zich gedumpt en machteloos.



Take That

Dat gevoel had ze ook toen haar favoriete boyband Take That uit elkaar ging. De metafoor was snel gevonden: het antwoord op brexit moest er komen in boybandvorm. Als ode aan het muzikale fenomeen dat we aan Groot-Brittannië te danken hebben.