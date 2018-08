Amsterdams Love Stories maakt lingeriecollectie voor H&M

De collectie voor H&M bestaat uit bralettes (triangelbeha's), slips, nachtkleding, een oogmasker, sokken en reistassen van kant, satijn en zacht polyamide.



Alle kledingstukken zijn uitgevoerd in de kenmerkende print- en kleurencombinaties van Love Stories, die Hoedeman 'perfecte mismatches' noemt. Denk aan luipaard-, bloemetjes- en sterrenprint, gemixt met kant en zwarte, roze of olijfgroene stof.



Viktor & Rolf

Het is de eerste keer dat de Zweedse modeketen samenwerkt met een lingeriemerk. "We bewonderen Marloes al lang om haar energie, haar drive en haar ontwerpen, dus we zijn heel blij dat we dit samen kunnen doen, " meldt Pernilla Wohlfahrt, design director van H&M in een persbericht.



Het enige andere Nederlandse merk dat voor H&M mocht ontwerpen was Viktor & Rolf, in 2006.



De prijzen voor kleding van Love Stories liggen bij H&M iets lager dan normaal is voor het merk en variëren van €7,99 voor een slipje tot €49,99 voor een pyjama.



De collectie is vanaf donderdag verkrijgbaar in de webshop en geselecteerde winkels.