Amsterdams hotel in top 100 Time Magazine

Ook onze zuiderburen werden in de lijst opgenomen. Time prijst Cycling Through Water, een bijzondere fietstocht door het Vlaamse Bokrijk-Genk aan. "Hoewel letterlijk over water lopen niet mogelijk is, biedt dit fietspad in het noorden van België een ervaring die bijna even goddelijk is", schrijft de jury.



Bekijk hier de volledige lijst.



Lees verder: Ecosexy overnachten bij Conscious Hotel, straks ook in het Westerpark