Amsterdammers mogen gratis naar het Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis heeft de presentatie van het verhaal rond de onderduik vernieuwd. Het wil zo aansluiten bij de veranderde kennis van de veelal jonge bezoekers over de Jodenvervolging.



De bezoekers krijgen de context van het onderduikverhaal chronologisch en helder uitgelegd. Veel bezoekers zijn jonger dan 25 jaar en komen uit landen die niet betrokken zijn geweest bij de Tweede Wereldoorlog.



Aanmelden

Amsterdammers kunnen zich aanmelden per e-mail (maximaal twee deelnemers per e-mailadres). Er is plaats voor ongeveer duizend personen per avond, verdeeld over verschillende timeslots.



Het Anne Frank Huis organiseert de speciale avonden voor Amsterdammers jaarlijks. Volgens een woordvoerder is dat een plicht van het museum. "De lange rij ontmoedigt, maar elke Amsterdammer zou het Achterhuis moeten hebben gezien."