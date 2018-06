Amsterdammer hoopt de beste barista ter wereld te worden

Het is de derde keer dat je meedoet, maar de eerste keer dat het kampioenschap in Amsterdam wordt gehouden. Wordt dit een thuiswedstrijd?

"In 2015 deed ik voor het eerst mee, in Seattle. Daar werd ik vijftiende. De tweede keer, in 2016 in ­Dublin, was ik zesde."



"In 2017 zat ik in de jury en dit jaar wilde ik eigenlijk niet meedoen, maar doe ik het toch omdat het in Amsterdam is. Het is hier vooral makkelijker: ik hoef niet met al mijn spullen ergens heen te gaan en kan me langer voorbereiden."



Hoe doe je dat?

"Het belangrijkste is dat je de goede koffie hebt, want het draait uiteindelijk om het maken van de beste espresso en nog twee drankjes eromheen, ­zoals een zogenoemde signature drink op basis van espresso."



"Dus de meeste tijd gaat zitten in het ­vinden en branden van de beste koffie. Ik gebruik ­koffie van een speciale plantage in Columbia. Daarna gaat veel tijd zitten in het voorbereiden van de presentatie, want alle deelnemers moeten een ­verhaal van een kwartier houden."



Waar let de jury op?

"Er zijn vier proevers, juryleden aan wie je de drankjes serveert. Daarnaast zijn er ook ­technische juryleden."