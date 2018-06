Amsterdam Night Run speciaal voor liefhebbers van de nacht

Dan vindt namelijk de Amsterdam Night Run plaats. Een hardloopevenement dat pas als de zon onder is van start gaat. De acht kilometer lange tocht begint in het Olympisch Stadion en gaat via de Schinkeleilanden, Oeverlanden en Tuinpark 'Ons Buiten'.



De sportieve nachtdieren eindigen vervolgens weer in het Olympisch Stadion. En dat zal niet onopgemerkt gaan: de organisatie belooft 'een spetterend muziek, licht- en vuurspektakel'.



"We adviseren deelnemers een beetje energie over te houden," zegt organisator Sigrid van der Toorm. Na de finish kunnen de hardloopschoenen namelijk verruild worden voor dansschoenen. De afterparty is eveneens in het Olympisch Stadion.



Amsterdam Night Run

Zaterdag 8 september, na zonsondergang.

Inschrijven via de mail.