Amsterdam Light Festival: Van Gogh en 80 spinnen

Spider on the Bridge van het Franse Groupe Laps is gemaakt van tachtig spinnen van elk twee meter breed die samen één grote spin vormen op de brug van de Amstel naar de Herengracht. Door de lichteffecten lijkt het alsof de beestjes echt over elkaar heen kruipen.



Voor het eerst kunnen bezoekers dit jaar stemmen op hun favoriete kunstwerk. De publieksprijs wordt in het laatste weekend van het festival uitgereikt.



Jeroen Henneman

Eregast van het festival is de Nederlandse beeldend kunstenaar Jeroen Henneman, bekend van zijn sculpturen die eruitzien als 'staande tekeningen' zoals 'Het Wiel' op het dak van het gebouw van de Belastingdienst langs de A10 bij Sloterdijk.



Exclusief voor het Light Festival ontwierp Henneman Two Lamps, twee gigantische lampsculpturen die vanaf 29 november een eigen podium krijgen tussen de lantaarns in de Gouden Bocht langs de Herengracht. Een kleiner exemplaar van het werk - One Lamp - is in gelimiteerde oplage verkrijgbaar.



Light Walk

Wie op een leuke manier zijn kerstkilo's te lijf wil gaan, kan de dag na kerst meedoen aan de Amsterdam Light Walk. Een route van naar keuze 10 of 15 kilometer, niet alleen langs de kunstwerken van het festival, maar ook langs met lichtjes versierde grachten, straten en kerstmarkten. Voor de Light Walk geldt een maximaal aantal deelnemers.



Amsterdam Light Festival

29 november t/m 20 januari