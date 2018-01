Amsterdam krijgt vegan dönerzaak

Eindig je na een dronken nacht weleens met knoflooksaus op je kin en flarden döner in je haar? En beloof je jezelf dan wéér dat je nooit meer zal zwichten voor dat dieronvriendelijke snackvoer?



Geen zorgen: vanaf februari wordt de strijd minder zwaar want dan opent de eerste Amsterdamse zaak voor vegan kebab, gemaakt van soja. Mét vegan knoflooksaus.



Biertjes

Het restaurantje gaat Pita3.0 heten en wordt geen ongezellige snackbar waar je even snel een broodje naar achter hakt, maar een eetcafé waar je ook een avondje biertjes kunt drinken, met veganistische bitterballen of kaaskroketjes op tafel.



Er is plek voor zestig eters en er wordt gewoon geserveerd. Belangrijk voor de ervaren snacker: ja, er staat ook een kapsalon op de kaart. En mocht je na afloop nog ruimte over hebben dan is er voor de zoetekauw vegan baklava.



Overtoom

Pita3.0 opent naar verwachting in februari. De exacte locatie houden de eigenaren nog even geheim, maar het zal in de buurt van de Overtoom zijn. Als het eenmaal open is nemen we meteen een kijkje en lees je erover in ons overzicht van nieuwe toko's.



