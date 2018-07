Amsterdam heeft nu eerste wijn van eigen bodem

'Dit is niet levensbedreigend



Wijnspecialist Harold Hamersma proefde de wijnen op verzoek van Het Parool. Uit puur chauvinistische overwegingen zou hij willen zeggen: koop je wijn bij No Chateau. "Maar Heineken en Bols hoeven nog niet te vrezen voor hun drankimperium."



Allereerst: het is goed dat de wijnbouwers hebben gekozen voor de bolero, de johanniter en de solaris. Dat zijn druiven die het goed doen in Nederland. "Maar van de bolero, de rode wijn, zou Gerard Joling zingen: No more Bolero's! Dat is echt geen wijn, dat is nog net geen azijn. Als je houdt van hoge zuren moet je dit drinken."



De witte, de solaris en de johanniter, zijn iets beter. "Die beginnen op wijn te lijken. Ze zijn zoetig, beide: het begint met zoet en dan is het zuur en dan is het klaar."



Kortom: nog even oefenen.



Het zijn nog heel jonge stokken. In wijnlanden als Frankrijk of Italië worden pas na vier jaar de druiven gebruikt voor officiële wijn. Vruchten van eerdere jaren worden gebruikt voor vin de table, die van de kartonnen pakken in de supermarkt, of verwerkt tot pure alcohol.



"In principe doet de wijndruif het overal. Als je goed je best doet, en ik denk zeker dat deze mensen dat hebben gedaan, kun je er een drinkbaar product van maken. Dit is niet levensbedreigend. Maar de edele rassen, voor echt bijzondere wijn, die doen het niet op Nederlandse grond. Onze grond is veel te rijk. Klimaatverandering of niet, Nederland is gewoon niet echt een wijnland."



Hij heeft nog één puntje: er is al eerder wijn gemaakt van Amsterdamse druiven. In de Jacob Marisstraat in Zuid heeft in 2009 Michiel van Mens wijn gemaakt van de druiven in zijn geveltuintje. Hij grinnikt. "Die was ook niet te zuipen."