Amsterdam Dance Event maakt data 2018 bekend

Volgens ADE-directeur Richard Zijlma groeit deze scene enorm snel. "Tijdens ADE zullen meerdere conferentie- en festivalonderdelen het beste laten zien van wat Zuid-Korea te bieden heeft."



Diverse landen presenteren zich in oktober in aparte paviljoens. "Met deze speciale paviljoens bieden we professionals uit de muziekindustrie een extra gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar ook een podium om hun innovativiteit te tonen aan een internationaal publiek," zegt Zijlma. De afgelopen editie deed China dit voor het eerst.



Grootste ter wereld

ADE is 's werelds grootste club- en conferentiefestival van de elektronische muziek en trekt bezoekers uit meer dan negentig landen naar de hoofdstad. Vorig jaar trok het evenement 395.000 liefhebbers van elektronische muziek. Zo'n 2500 artiesten traden op verspreid over een recordaantal van 160 locaties.



De verkoop van de passe partout is woensdag van start gegaan. Het volledige programma wordt in de komende maanden bekend gemaakt.



