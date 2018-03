Amsterdam Bear Weekend wordt 'een hele harige happening'

Diegene die de spijker er in drie slagen het verst in krijgt, wint. Heel eenvoudig, maar o zo leuk Marcel van Doorn

Is het echt de gezelligste, tolerantste en meest gastvrije community?

"Iedereen is welkom in onze scene. Bears vallen lang niet altijd op bears, dus op onze feesten loopt van alles en nog wat rond. Vrouwen ook, zo inclusief zijn wij! Mamaberen bijvoorbeeld. Of iemands zus."



Ik zag een Bear Nailing contest op het programma staan. Wat is dat?

"Dat is een initiatief van The Web, de kroeg die tijdens het weekend als ons clubhuis fungeert. Er wordt een boomstam in de zaak geplaatst, met een set grote spijkers en een hamer erbij. Diegene die de spijker er in drie slagen het verst in krijgt, wint. Heel eenvoudig, maar o zo leuk. En een beetje stoer. Dat past wel bij de bear."



Is er bij de Mister Bearverkiezing ook een badpakronde?

"Natuurlijk kijkt de jury naar de looks, het gaat niet alleen om wereldvrede. Maar het is vooral belangrijk dat de winnaar onze scene vertegenwoordigt. Openheid en acceptatie, en geen hokjesdenken. De Mister Bear moet schijt aan de mensen hebben, juist omdat hij is wie hij is."



