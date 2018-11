Ameublemens: laatste eerbetoon aan afgedankte meubelen

Emotioneel

Dat ging niet zonder slag of stoot. "Vooral in het begin vonden veel voorbijgangers mijn vraag maar raar. Vrouwen vonden het vooral echt vies, daarom heb ik uiteindelijk alleen mannen gefotografeerd," zegt Maas.



Hij kreeg het zelfs een keer aan de stok met de (voormalig) eigenaar van een door Maas verknipte bank. "Hij vond het belachelijk dat ik iets uit zijn bank knipte. Hij had de bank op straat gezet zodat iemand anders hem nog mee kon nemen. Toen ik zei dat ik er kunst van maakte, werd hij al helemaal boos. Voor mij was het vooral het bewijs dat er een sterke emotionele band is tussen de mensen en hun meubelstuk. Dat snap ik ook, mensen hebben er soms wel tien jaar op gezeten."



De fotoserie 'Ameublemens' resulteerde in vijfentwintig foto's, waarvan de vijftien beste woensdag 14 november tot 14 januari worden geëxposeerd in café De Engelbewaarder, met een feestelijke opening op woensdag 14 november om 18.00 uur