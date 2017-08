Amerikaanse fotografe legde 10.000 dragqueens vast

Hotels kwart duurder tijdens Pride

Pride is niet alleen populair bij Amsterdammers, ook vanuit het buitenland weten mensen het evenement te vinden. En dat betekent een flinke stijging in de kosten van een overnachting in de hoofdstad en de vraag naar vluchten.



Een verblijf in een drie- of vier-sterren hotel kost tijdens Pride Amsterdam 25 procent meer dan tijdens een ander weekend in augustus, onderzocht reiszoekmachine Kayak. Voor een tweepersoonskamer in zo'n hotel betaal je komend weekend gemiddeld 145 euro per nacht in Amsterdam.



Ook steeg de vraag naar vliegtickets met 53 procent om voor de Canal Parade naar Amsterdam af te reizen.