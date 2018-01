Wat bijeenkomst De Gouden Sleutels

Waar Bistro Berlage, Beursplein

Wie Marcel Schonenberg, Michiel Lindenbergh, Herb van Drongelen, Robin van Kooten, Ben Voogd

Wanneer Maandag 29 januari, 17.30 tot 19.30 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Erelid Robin van Kooten: "De gasten in onze hotels betalen 350 euro per nacht. Ze hebben veel geld en geen tijd. Dus zeggen ze tegen de conciërge: 'My name is Smith, I'm here four days: take care of me'."



Spannend!



Maar helaas, over de pikante verzoeken of handeltjes geen woord natuurlijk. Discretie, altijd weer die discretie. Dat zit diep bij die Gouden Sleutels.



Wereldwijd, dat krijg ik wel allemaal te horen, heeft Les Clefs d'Or zo'n vierduizend geballoteerde leden in 34 landen, en 65 leden in Nederland. Zitten daar eigenlijk veel vrouwen tussen?



Er volgt een kleine brainstorm tussen conciërges. "Eentje in het Pulitzer. Dominique." "En Mireille in het Waldorf Astoria."



"En vroeger hadden we er nog eentje. In Den Haag."



Mijn vraag is al beantwoord.



Mooi vak, dat wil Ben Voogd nog graag kwijt. 15 jaar in het Hilton en daarna nog 32 jaar in het Renaissance Hotel. "Ik ben nu gepensioneerd. Maar af en toe word ik toch nog gebeld, voor een adresje of zoiets. Dan doe je toch nog mee."



Schitterend.