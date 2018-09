Altijd fijn, samen eten met echte mensen.

Wat Launch MealsUnite

Waar privéhuis, Den Texstraat

Wie René Bakker, Annelies Putman Cramer, Julius Jaspers, Kelvin Wuite, Elleke van Duin, Fusani Verloop, Jochem Rebel

Wanneer dinsdag 18 september, 18.30 tot 22.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans gaat verhuizen

Bakker mag het van schat Putman Cramer zelf weten. Hij besluit te wachten.



"Even wat erin."



We eten en praten over vakanties en over hoe Jaspers zojuist aan Putman Cramer heeft uitgelegd hoe haar oven werkt - ze woont hier pas veertien jaar - en meer van zulke vrolijkheid tijdens warm eten.



Speeches!



Putman Cramer tikt op een glas en Bakker vertelt over het initiatief dat hij bedacht, ere wie ere toekomt, met regisseur Diederick Koopal.



"Mensen die bij elkaar over de vloer komen. Je kunt naar een restaurant, maar alleen thuis ontstaat er iets. Elkaar leren kennen in plaats van langs elkaar schuiven in de tram. Binnen een jaar moeten 800.000 Amsterdammers bij elkaar over de drempel zijn geweest om te eten."



Ik ben voor.



Tijdens het eten: "Ik heb een heel goede BBQ, hè?" Dat is Rebel tegen Jaspers. BBQ is wel een dingetje van onze Jochem.



Ik vraag aan Jaspers of Rebel ­zojuist daadwerkelijk een vinger naar hem uitstak terwijl hij over die BBQ begon. Jaspers bevestigt dat.



De dochter des huizes schenkt nog eens nieuwe wijn bij. Ik denk dat ik straks even lekker een tukkie doe op de bank.



