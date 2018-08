Alles voor een weekend van jewelste (9 tips)

Feesten in een nieuwe club

Nachtclubs zijn in de Bijlmer misschien ver te zoeken, maar daar komt verandering in. Jack lijkt van buiten misschien een grijs kantoorpand, maar vergis je niet: van binnen is het net een verlaten laboratorium, overwoekerd is door tropische planten. (Op het dak zit trouwens zomerbar Jackie)

Het openingsweekend trapt op vrijdag af met house van David Bell en op zaterdag is er snoeiharde techno van Héctor Oaks te horen. Je danst er door tot in de late uurtjes. Vanaf het dak kun je nog net de lichtjes van de Arena zien.

Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september (23.00-05.00) €12,50

Hogehilweg 20