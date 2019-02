Alleen maar apenkooien, meezingen en knutselen

Sprookjesfestival

In de Pijp bundelen onder andere Rialto en de OBA de krachten voor een festival met mooie, grappige en spannende films en theater. Zo draait de tekenfilm Maya: de Honingspelen in Rialto en is er in CC Amstel (voormalig Ostadetheater, op nieuwe locatie) onder andere een voorstellingen over het Muizenhuis.

Zaterdag 16 tot en met zondag 24 februari

Verschillende locaties



Maak 't zelf

Op Jeugdland in Oost kun je timmeren aan een hut, over het water slingeren aan een touw of rondrijden met zelfgebouwde skelters. In de weekends rondom de voorjaarsvakantie worden extra activiteiten georganiseerd in Maakland. Van pizza en cake bakken tot slijm of een lavalamp maken.

Zaterdag 16 en zondag 17, en zaterdag 23 en zondag 24 februari, gratis

Jeugdland Oost