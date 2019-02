Alesso en dj's Dimitri Vegas & Like Mike op Kingsland Festival

Dit jaar wordt het Koningsdagfestival op vijf plaatsen gevierd op zaterdag 27 april. Naast Amsterdam zijn dat Den Bosch, Groningen, Twente en dit jaar voor het eerst ook Rotterdam.



In Amsterdam, waar het festival zich afspeelt in en rondom de Amsterdam RAI, is onder anderen Alesso headliner. De Zweedse superster is bekend van onder meer het nummer Heroes waarmee hij een wereldwijde hit scoorde. In Amsterdam is ook het Belgische DJ-duo Dimitri Vegas & Like Mike een van de hoofdacts.



Hardstyle

Behalve de bekende DJ's op de mainstage zijn er op meerdere podia ook andere dancestijlen te horen, zoals urban, deephouse, hardstyle, techno en undergorund.



Vorig jaar bezochten 125.000 bezoekers het evenement in vier steden. Met een extra stad verwachten de organisatoren dit jaar nog meer bezoekers te kunnen verwelkomen.



De kaartverkoop voor Kingsland Festival start voor alle steden donderdag 7 februari.