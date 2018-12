Alan Parsons Project speelt in april in Paradiso

Alan Parsons heeft als technicus en producer vele legendarische albums op zijn naam staan, zoals Abbey Road van The Beatles en Dark Side Of The Moon van Pink Floyd.



In de jaren 70 trad hij zelf op de voorgrond en begon The Alan Parsons Project. Hij kreeg grote bekendheid dankzij de combinatie van progressieve rock met in die tijd superieure studiokunstjes en scoorde hits met Eye In The Sky, Sirius en Don't Answer Me.



De kaartverkoop voor het concert in Paradiso begint op vrijdag 7 december om 10.00 uur. Op 1 mei speelt Parsons ook in De Vereeniging in Nijmegen.



The Alan Parsons Project

30 april, Paradiso, €63