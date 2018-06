Al schuddend en schurend een wereldrecord vestigen

"Maar we willen het groots aanpakken, ook omdat het record anders makkelijk te breken is," aldus een woordvoerder.



Schudden en schuren

Er zal zaterdag in het Westerpark geen medewerker van het Guinness Book of Records aanwezig zijn (het is gebruikelijk dat zij aangeven of de poging geslaagd is), maar er zal wel een officieuze scheidsrechter van de partij zijn. "We zenden onze poging in en horen later of 'ie geregistreerd wordt."



Dus of je zaterdag daadwerkelijk een record op je naam mag schrijven, is nog maar de vraag. Niet dat het de pret drukt: van dansen (lees: schudden en schuren) is nog nooit iemand slechter geworden.



Werelrecord Reggaeton Dansen

Westerpark (16.00-18.00 uur)