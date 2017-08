Al 125 jaar krijgt niemand café 't Molentje eronder

Vroeger zat de hele buurt hier en was er altijd wel iemand die je kende Guus Keizer

Vaste gast Guus Keizer (74) komt al bijna veertig jaar in 't Molentje en heeft zelfs een eigen kruk, waarop een bronzen plaatje met zijn naam is bevestigd. "Het is hier altijd heel gezellig, er hangt een soort dorpssfeer. Vroeger zat de hele buurt hier en was er altijd wel iemand die je kende. De laatste tijd komen er iets meer toeristen, maar de sfeer is niet veranderd. Wel is het onder Remies bewind beter geregeld."



Charme

Voor de charme van de oude platenspelers komen gasten regelmatig terug; iedereen mag een plaat kiezen om die vervolgens af te spelen. "Soms vinden toeristen het zo leuk dat ze beloven platen op te sturen," zegt De Groot. "Je verwacht om hun dronken toestand dat ze het vergeten, maar soms ontvangen we twee weken later ineens een zwaar pakketje met een briefje erbij."



In het trappenhuis naar de wc hangen kunstwerken, waaronder een potloodtekening van het café. "Die is gemaakt door een student. Eigenlijk alles wat hier hangt en ligt hebben we gekregen van gasten. Ze laten op deze manier zien dat ze het café waarderen, dat maakt het erg speciaal."