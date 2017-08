Het feest kan beginnen: Canal Parade van start

Shary-An opent botenparade

Shary-An Nivillac (25), ooit halvefinalist bij The Voice of Holland, staat vandaag op de eerste boot van de Amsterdam Pride. Als ambassadeur zingt ze ‘gayhymne’ I am what I am. In eerste instantie niet geheel haar genre. “Maar”, zo verklaart ze in een interview in Het Parool, “het is wel een goed nummer en al ben ik geen uithangbord voor de gayscene a la Gerard Joling, ik sta helemaal achter de boodschap van de Amsterdam Pride.”