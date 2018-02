AH to go opent deze zomer eerste winkel zonder kassa

De technologie wordt al twee maanden beproefd in een AH to go in het hoofdkantoor van moederbedrijf Ahold Delhaize in Zaandam. De winkelketen heeft de benodigde technologie - zowel voor het afrekenen als voor beveiliging tegen winkeldiefstal - het afgelopen jaar zelf ontwikkeld.



Tien seconden

"We zien dat mensen de winkel voorbijlopen als het druk is en er een rij voor de kassa's staat," zegt directeur Jan-Willem Dockheer van AH to go vrijdag tegen Het Parool. "Bij deze vestiging ben je in tien seconden met drie producten de winkel uit. Alsof je iets uit je eigen koelkast pakt."



De winkelomzet ligt in de Zaanse testzaak dan ook 'ietsje' hoger dan bij een reguliere AH to go.