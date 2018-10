Afscheidstour Kiss komt in juni langs de Ziggo Dome

Kiss stopt er na 45 jaar mee. In 2019 gaan ze nog één laatste keer de wereld over.



De band belooft dat het een tournee zal worden om te onthouden. "De luidste met de meeste hits en de meeste explosies," zo kondigde frontman Gene Simmons eerder aan.



"Alles wat we hebben opgebouwd en alles wat we de afgelopen vier decennia hebben veroverd, had nooit kunnen gebeuren zonder de miljoenen mensen wereldwijd die in die jaren clubs, arena's en stadions hebben gevuld."



100 miljoen

Kiss is een van de succesvolste bands aller tijden. Wereldwijd verkocht de band meer dan 100 miljoen albums. In Nederland werd KISS vooral bekend door de hit I Was Made for Lovin' You.